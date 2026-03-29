‘Wonen, werken en genieten op één plek’, bijzonder huis in Fijnaart te koop

Een ruim huis met praktijkruimtes aan de Molenstraat in Fijnaart staat te koop voor 470.000 euro. Volgens verkoopster Silvia is het vooral de sfeer en veelzijdigheid die het pand bijzonder maken: “Hier kun je wonen, werken en genieten op één plek. Het huis voelt warm en je merkt dat het leeft.”

Silvia en haar partner zochten enkele jaren geleden bewust een woning in West-Brabant, buiten de stad. Daar wilden zij een bedrijf aan huis vestigen. Toen ze dit pand ontdekten, waren ze meteen enthousiast. “We wilden geen doorsnee huis. Dit heeft karakter en veel mogelijkheden.” Het vrijstaande huis, oorspronkelijk gebouwd in 1901, heeft een woonoppervlakte van 245 vierkante meter en telt acht kamers, waaronder drie slaapkamers. Dankzij meerdere praktijkruimtes en aparte ingangen is het pand geschikt om wonen en werken te combineren. Ook dubbele bewoning of een splitsing in twee woningen behoort tot de mogelijkheden.

Bijzondere mix

Wat Silvia vooral aantrok, is de uitstraling van het huis en de vrijheid in inrichting. “Je kunt het modern inrichten, maar ook combineren met vintage of klassieke elementen. Die mix maakt het juist bijzonder. Het is niet strak en rechttoe rechtaan. Het heeft karakter.”

Het huis heeft meerdere woonlagen, een souterrain en verschillende ruimtes, elk met een eigen functie. Het gezin maakte intensief gebruik van de woning. “We vierden verjaardagen beneden en elke ruimte had zijn eigen doel. Er is gewoon ontzettend veel plek.” Veel oorspronkelijke details zijn behouden, zoals zichtbare balken en karakteristieke vormen. Volgens Silvia is het huis goed onderhouden en op verschillende punten vernieuwd.

Band met Frans Bauer

Door de indeling is de woning geschikt voor verschillende bewoners. Zo kunnen ondernemers er een praktijk aan huis starten. Maar ook gezinnen of mensen die samen met familie willen wonen hebben er volop mogelijkheden. “Je kunt het helemaal naar eigen wens invullen. Op het platte dak kan bovendien nog een dakterras worden gerealiseerd. Daar heb je een prachtig uitzicht en voel je echt de ruimte.”

Bijzonder Brabants Koophuis

Wat de woning extra bijzonder maakt, is de geschiedenis. In het pand was ooit onder meer een dierenzaak gevestigd. “Achter het huis stond vroeger een woonwagenkamp waar zanger Frans Bauer opgroeide. Hij kwam hier als kind regelmatig en mocht dan beneden de konijntjes aaien en naar de vissen kijken.” Groei van het bedrijf

Toch besloot Silvia te verhuizen. Het bedrijf van het gezin groeide en verhuisde naar een extern pand. Daarnaast zijn er plannen om in het buitenland te gaan wonen en werken: “Daarom hebben we besloten het huis te verkopen.” Het afscheid valt haar niet makkelijk. “Vooral de ruimte en de sfeer ga ik missen. Het is een huis met karakter, iets wat je voelt en ervaart.”