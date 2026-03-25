Moerdijk getroffen door drugsberg: 'Ik ben blij dat het van de straat is'

Klundert, Zevenbergen, Moerdijk en Standdaarbuiten. De bergen drugs klotsen de laatste maanden tegen de plinten omhoog. Fikse drugsvangsten zijn hier niet nieuw, maar zo veel, in zo'n korte tijd en allemaal in dezelfde gemeente, dat is echt bijzonder. De burgemeester staat er ook van te kijken. "Maar ik ben blij dat het van de straat is en dat we klappen uitdelen." Hij weet ook wel hoe het komt dat er zo veel ontdekt wordt.

Ideale plek Drugssmokkel bestaat al lang in West-Brabant. Al in de jaren tachtig doken partijen coke op, wel kleiner dan nu. Zuid-Amerikaanse drugskartels weten hoe aantrekkelijk Nederland is met zijn distributienetwerken, snelwegen en grote vrijheid.

"Het komt mede door het opplussen van de mainportgelden. De gemeentelijke havenmedewerkers, onze eigen afdeling veiligheid, ondermijningsteams, de boa's, de zeehavenpolitie, douane, marechaussee, Openbaar Ministerie. De samenwerking begint echt enorm goed te lopen. Zo komen we dit soort dingen sneller op het spoor."

"Dit zijn geen toevalsvondsten. Het is echt goed recherchewerk. We maken echt slagen", zegt de Moerdijkse burgemeester Aart-Jan Moerkerke. "Ik ben blij dat het van de straat is, dat er aanhoudingen zijn en dat we klappen uitdelen."

Tropisch fruit

De kleinere partijen drugs van toen zijn intussen uitgegroeid tot steeds grotere ladingen. Dat komt door de toegenomen wereldbevolking en groeiende vraag. Ook van andere soorten drugs, zoals in Zevenbergen maandag. Daar lag ook hasj. "Die combinatie, dat was voor mij de eerste keer dat ik dit hoorde."

Moerkerke ziet de manier waarop drugscriminelen werken ook veranderen. Vroeger zaten drugs meestal verstopt tussen tropisch fruit zoals meloenen en mango's. Nu zijn het magneten of de wanden van containers. "We hadden in 2024 een hijskraan met drugs in Moerdijk. Al die dingen zijn verder niet functioneel. Ze worden speciaal gemaakt voor dit doel."

'Niet pluis'

Of het probleem van die smokkel ook zichtbaar is in zijn gemeente? Dat denkt de burgemeester niet. "Pandsluitingen, die zie je. Soms is er een inval. Ik krijg geen signalen dat mensen zich hierdoor onveiliger voelen. Wel dat er achteraf inwoners zijn die zeggen: ik had al wel een vermoeden dat het daar niet pluis was."

Ondanks de successen denkt Moerkerke dat het nog beter kan. "We hebben best een goed beeld van wat er overal gebeurt. Maar we hebben toch hier en daar nog wat afgelegen terreinen. Daar gaan we meer kijken en we nemen ze vaker mee in de surveillance. Ook verhuurders willen we vaker aanspreken."

Fortuin aan coke

In amper een half jaar tijd is bijna 13 ton coke in Moerdijk al een record voor een Brabantse gemeente. De partijen hebben samen een groothandelswaarde van pakweg een paar honderd miljoen. Dat is wat criminelen onderling betalen. Meer dan de Moerdijkse gemeentebegroting van 169 miljoen euro. Op straat zou de totale drugsberg meer dan een half miljard euro opleveren en in het buitenland pieken de prijzen. "O, ik denk dat je gerust aan een miljard of meer mag denken", zegt Moerkerke.

Zorgen

Hij verbaast zich er wel over dat de prijzen niets doen na al die vondsten. "Als we iets onderscheppen, daalt die kiloprijs niet eens. Dat zegt ook iets." Algemeen wordt aangenomen dat er nog veel meer ongezien passeert.

Burgemeester Moerkerke weet het: de gemeente heeft al grote zorgen met de plannen voor opheffing van Moerdijk-dorp en nu die drugsvondsten weer. Maar hij benadrukt: Moerdijk is meer dan dit. Bedrijvigheid, chemie, distributie, toerisme, de lichtjesoptocht.

"We moeten er zo goed mogelijk mee omgaan. Maar het vergt soms veel."