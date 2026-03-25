Brand op toilet van school, leerlingen moeten naar buiten

Het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan in Eindhoven is woensdagochtend ontruimd vanwege een brand. De brand, die woedde in een toilet, was snel geblust en onder controle.

Op de school zitten bijna 1500 leerlingen. Er vielen geen gewonden. De politie en brandweer doen onderzoek naar de toedracht van de brand. De brand is waarschijnlijk begonnen in een prullenbak.



Twee bluswagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Ook was er veel politie aanwezig. Toen de situatie onder controle was, konden de leerlingen weer gewoon naar hun lessen.