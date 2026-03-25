Auto rijdt fietser aan en ramt daarna betonnen schutting in Dongen
Vandaag om 11:44 • Aangepast vandaag om 13:55
Een automobilist heeft woensdagochtend een fietser geschept op de binnenplaats van een verzorgingshuis aan de Gasthuisstraat in Dongen. De fietser raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De automobilist reed na de aanrijding door een betonnen schutting. De automobilist bleef volgens een omstander ongedeerd.
De politie onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeval.
