Variabel, vast of dynamisch: wat is slim voor jouw energierekening?

De energieprijzen stijgen flink door de oorlog in het Midden-Oosten. Wat moet je doen met je energiecontract? En is dit hét moment om je huis te verduurzamen?

Drie keuzes Energiecoach Rob Noordanus uit Dongen ziet de druk nog niet toenemen, maar verwacht dat dat in het najaar gebeurt als de oorlog in het Midden-Oosten nog niet voorbij is. "Dan raken mensen in paniek door de hogere prijzen", denkt hij.

Volgens energie-expert Pim Holstvoogd van vergelijkingssite Independer is de energiemarkt daardoor veel grilliger geworden. "Waar energieleveranciers eerst een of twee keer per week hun tarief wijzigden, zien we dat nu elke dag gebeuren", zegt hij. "Omdat er minder aanbod is, wordt energie op een andere manier en in kleinere hoeveelheden ingekocht." Het gevolg: hogere energierekeningen.

Door de oorlog en de afsluiting van de Straat van Hormuz is een groot deel van de wereldwijde olie- en gasstroom verstoord. Aanvallen op installaties rond de Perzische Golf drijven de prijzen verder op, waardoor een flink deel van de olie en het vloeibaar gas moeilijk verhandelbaar is. Dat heeft direct gevolgen voor huishoudens.

Huishoudens hebben drie keuzes. Niets doen betekent dat een contract automatisch variabel wordt. "Dat kan redelijk duur worden, want we weten niet hoe het conflict zich verder ontwikkelt", zegt Holstvoogd. "De prijzen kunnen maandelijks of per kwartaal zakken, maar het is dus wel een risico dat je neemt." Ongeveer 40 procent van de Nederlandse huishoudens heeft zo’n contract.

Zekerheid

Een vast contract biedt meer zekerheid, maar tegen een hogere prijs. De derde optie is een dynamisch contract, waarbij tarieven per uur of kwartier schommelen. "Als ze lager zijn, profiteer je daarvan." Voor mensen met een kleinere portemonnee adviseert Holstvoogd juist zekerheid. "Want dat kun je budgetteren. De prijs stijgt de komende twaalf maanden niet meer."

Wat de beste keuze is, hangt af van je eigen situatie. "Vind je zekerheid belangrijker? Kies dan voor vast, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Als je een financiële buffer hebt, is variabel ook een prima keuze." Sommige huishoudens wachten bewust af tot het conflict stabiliseert voordat ze het contract weer vastzetten.

Afhankelijkheid

Op korte termijn lijkt de impact nog beperkt, waardoor direct ingrijpen op je energierekening niet nodig is. In de zomer is het gasverbruik lager, omdat de verwarming minder vaak aanstaat. Houdt het conflict echter aan tot het najaar, dan zullen huishoudens dat dus duidelijker in hun portemonnee merken.

Volgens Holstvoogd en energiecoach Noordanus is dit het juiste moment om te investeren in isolatie en verduurzaming. Hoe minder energie je nodig hebt, hoe beter voor de portemonnee en hoe kleiner de afhankelijkheid van internationale ontwikkelingen. Noordanus merkt op dat die afhankelijkheid eerder te weinig is aangepakt: "Daarom worden we nu met hoge kosten geconfronteerd."

Zonnepanelen zijn nog steeds zinvol, maar isoleren staat bovenaan. "Nu is een goed moment, want je wilt isoleren voordat het weer koud wordt", zegt Holstvoogd. Noordanus voegt toe: "Als ik moet kiezen tussen een zomervakantie of isoleren, kies ik toch voor isoleren. Dat is een goede investering, omdat je er nog twintig jaar profijt van hebt."