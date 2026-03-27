Vintage charme duikt op in Breda: messing weekplanner uit vorige eeuw

Een opvallend stukje organisatie uit een tijd zonder smartphones: bij kringloopwinkel Parels in Breda is een messing weekplanner opgedoken. Dit exemplaar, met klassieke typografie en ruimte voor losse blaadjes, diende vroeger als weekoverzicht. “We hebben zoiets nog nooit binnen gehad”, vertelt Raymond Tillieu van Parels Breda.

De planner, waarschijnlijk afkomstig uit de periode tussen de jaren dertig en vijftig van de vorige eeuw, laat zien hoe mensen hun dagen structureerden voordat digitale agenda’s bestonden. “Tegenwoordig heb je alles in je telefoon of tablet. Dit is eigenlijk de voorloper daarvan, maar dan tastbaar en zichtbaar in huis.” Overzicht in één oogopslag

De messing houder is bedoeld om een blaadje met afspraken of taken in te schuiven. Zo hadden gebruikers hun weekplanning altijd in het zicht. “Ik denk dat dit destijds handig was voor mensen om in één oogopslag te zien wat ze moesten doen.”

Hoe de planner precies bij de kringloop terechtkwam, is niet bekend. “Spullen worden in dozen ingeleverd en we hebben geen contact met de inbrengers over de herkomst. Vaak weten mensen zelf ook niet wat iets precies is.” Vintage charme

Volgens Raymond maakt niet alleen de functie het object bijzonder, maar ook de uitstraling. “Het is gewoon een mooi ding. De typografie is vrij klassiek, met ouderwetse letters. Dat geeft het echt karakter. We krijgen veel spullen binnen, maar dit soort functionele objecten uit die tijd zie je bijna nooit.” De planner past volgens hem goed in een interieur met vintage- of retro-invloeden. “Ik heb zelf ook een mix van vintage en kitsch in huis, dus daar zou dit zeker tussen passen.”

Kringloopparel In de rubriek Kringloopparel delen we iedere vrijdag een bijzonder object uit een kringloopwinkel. Bekijk hier alle verhalen in de serie Kringloopparel.

Voor verzamelaars en liefhebbers

De kringloop verwacht dat het item vooral in de smaak zal vallen bij verzamelaars of mensen die bewust minder digitaal willen leven. “Misschien gaat iemand het zelfs weer gebruiken zoals het bedoeld is. Dat zou natuurlijk leuk zijn.” Of de planner lang in de winkel blijft liggen, is lastig te voorspellen. “Soms denk je dat iets meteen weg is en blijft het liggen, en omgekeerd. Maar dit soort unieke dingen gaan vaak wel vrij snel.” De messing weekplanner staat te koop bij Parels Breda voor net geen twintig euro.