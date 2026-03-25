Navigatie overslaan

Broodje bapao in oven zorgt voor chaos in Eindhovens verzorgingshuis

Vandaag om 13:52 • Aangepast vandaag om 14:26
Veel rook in verzorgingshuis in Eindhoven (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).
In een kamer van verzorgingshuis Vitalis Berckelhof in Eindhoven was zoveel rook dat de brandweer woensdagmiddag moest uitrukken. De boosdoener: een broodje bapao in de oven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een aantal bewoners werd geëvacueerd. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Niemand raakte gewond.

De brandweer had de situatie snel onder controle. Op de kamer en op de gang moest de rook worden weggeblazen. Na een half uur zijn de hulpdiensten weer vertrokken.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Genially te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
