Advertentie
Broodje bapao in oven zorgt voor flinke rook in Eindhovens verzorgingshuis
Vandaag om 13:52
In een kamer van verzorgingshuis Vitalis Berckelhof in Eindhoven was zoveel rook dat de brandweer woensdagmiddag moest uitrukken. De boosdoener: een broodje bapao in de oven.
Een aantal bewoners werd geëvacueerd. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Niemand raakte gewond.
De brandweer had de situatie snel onder controle. Op de kamer en op de gang moest de rook worden weggeblazen. Na een half uur zijn de hulpdiensten weer vertrokken.
Advertentie
Advertentie