Willem raakte 'verslaafd' aan schieten en traint vele uren vanuit klein hok

Pas op zijn vijftiende schoot hij zijn eerste pijlen, en nu, tien jaar later, hoort Willem Bakker (25) uit Waalre tot de wereldtop. De handboogschutter traint iedere dag urenlang, vaak alleen vanuit een klein hok. "Ik ben ooit verslaafd geworden aan het gevoel van een goede pijl schieten", zegt Bakker, die deze week in Las Vegas meedoet aan het grootste toernooi ter wereld.

De liefde voor het schieten begon bij een les op school. Hij sloot zich kort daarna aan bij de lokale club HSV De Vriendschap in zijn woonplaats Waalre. Bakker bleek een groot talent en schopte het tot de Nederlandse top. De afgelopen jaren zette hij enorme stappen en klom hij naar de huidige veertiende plek op de wereldranglijst. "Voor het jaar 2024 had ik er een baan naast en moest ik het half-half doen. Dankzij een aantal sponsoren kreeg ik de kans om fulltime te schieten", zegt Bakker. "Door het draaien van een volledig seizoen ben ik de beste handboogschutter van Nederland geworden en tel ik internationaal echt mee. Het ziet ernaar uit dat ik nog verder kan stijgen."

Trainen doet hij regelmatig op Papendal met het Nederlands team. Ook schiet hij vaak bij zijn eigen club vanuit een hok van vier bij drie meter. "Deze trainingslocatie is speciaal gebouwd zodat ik in de kou of bij regen binnen kan blijven staan om te schieten. Voorheen stond ik gewoon buiten of moest ik een tent opzetten. Nu is het een stuk comfortabeler. Het gaat goed en de vele trainingen betalen zich uit."

"Soms zorg je ervoor dat je jezelf isoleert."

Voor de gezelligheid hoeft de Waalrenaar het trainen in zijn hok niet te doen. "Het is best eenzaam, ja, soms zorg je ervoor dat je jezelf isoleert. Maar het is niet zo dat ik geen mensen meer zie hoor. Ik ga bijvoorbeeld naar clubavonden of spreek met sponsoren en anderen die me helpen." Dat schieten is niet zomaar even gedaan. Bakker staat op zeventig meter afstand en mikt op een bord met verschillende ringen, waarbij 10 punten de hoogste score is. "Ik kan een technisch verhaal vertellen, maar het is een kwestie van de boog uittrekken en loslaten. Techniek is belangrijk en je moet efficiënt met je kracht omgaan. Overigens is handboogschieten voor 90 procent mentaal."

