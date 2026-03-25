Bankfraude in Raamsdonksveer, twee mannen aangehouden

De politie heeft maandag een 25-jarige man uit Den Haag en een 33-jarige man uit Gouda aangehouden. Zij worden verdacht van oplichting van iemand uit Raamsdonksveer. Eén van de verdachte deed zich in juli voor als bankmedewerker. Na het telefoongesprek was het slachtoffer een paar duizend euro lichter.

Het slachtoffer kreeg te horen dat er een groot bedrag van zijn rekening was overgemaakt naar het buitenland. De oplichter vroeg om even mee te kijken. Het slachtoffer deelde zijn scherm en ging naar de app van de bank. Daar was niets geks te zien en het gesprek werd afgerond. Even later bleek er toch geld van de rekening te zijn gehaald.