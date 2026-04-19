Sofie voorkomt dierenleed met 'ladders' voor kikkers en padden

Sterven van uitputting, afgevoerd worden in het riool of een tragische verdrinkingsdood. Een half tot één miljoen padden, kikkers en salamanders overlijdt jaarlijks in afvoerputten. Studente Sofie van Kuijk ging op pad in Sleeuwijk om de amfibieën te redden.

“We troffen regelmatig kikkers en padden aan op straat, waarvan een groot deel verkeersslachtoffer is geworden”, blikt ecologiestudente Sofie van Kuijk van de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch terug. De beestjes vielen geregeld in afvoerputten in woonwijken. “Dat overleven ze niet.”

Padden, kikkers en salamanders trokken de afgelopen maanden massaal naar waterrijke gebieden, om zich daar voort te planten. Een trektocht die niet zonder gevaren is.

Daarom bracht Sofie, samen met haar medestudenten van de HAS, de knelpunten van de paddentrek in kaart in Sleeuwijk, in de gemeente Altena. Onder andere gevaarlijke wegen en afvoerputjes werden onder de loep genomen. Dit deed ze in opdracht van Pad uit de Put . Dat is een samenwerking tussen RAVON, een kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, IVN Natuureducatie en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Naast de HAS-studenten, liepen ook vrijwilligers van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur mee. Gezamenlijk zorgden zij ervoor dat de amfibieën letterlijk niet meer in de put zitten.

Omdat de wanden van afvoerputjes te glad zijn, kunnen de padden, kikkers en salamanders hier namelijk niet meer zelfstandig uit klimmen. Vervolgens sterven ze door verdrinking, uitdroging of voedselgebrek.

“Het gaat niet om incidenten, maar om een structureel probleem”, volgens Pad uit de Put. In nog geen twintig jaar tijd zijn er veertig procent minder gewone padden in stedelijk gebied te vinden.

Sofie en haar studiegenoten observeerden daarom de paddentrek in de gemeente Altena en onderzochten waar de gemeente relatief eenvoudige ingrepen kan nemen. Zo worden er 'paddenladders' in afvoerputjes geplaatst, zodat de diertjes hier zelfstandig uit kunnen klimmen.

En dat werkt: 95 procent van de volwassen padden en kikkers en bijna honderd procent van de volwassen kleine watersalamanders klimt hier binnen 24 uur weer uit. “We hebben dierenleed voorkomen", zegt Sofie trots.