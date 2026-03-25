Brandoefening op industrieterrein verloopt net iets te realistisch

Een brandoefening op industrieterrein Ekkersrijt bij Son is woensdagmiddag wel erg realistisch verlopen. Tijdens een demonstratie van een frituurbrand ontstond echt een brand.

Tijdens zo’n oefening laten instructeurs zien hoe je zo’n brand veilig blust. Dat hoor je dus niet te doen met water, maar met de deksel of met een speciale brandblusser. Om te laten zien hoe het absoluut níet moet, werd de vetbrand wel met water geblust.

En toen ging het mis: door de steekvlam die ontstond, vatte het kleine hok waarin de demonstratie plaatsvond vlam. Daarbij kwam dikke zwarte rook vrij. De brandweer ging op de melding af en had de brand snel onder controle. Niemand raakte gewond.