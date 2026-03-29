Kay de Wolf knap vijfde, tweede manche MXGP hier live te zien

Vandaag om 14:15 • Aangepast vandaag om 16:17
Kay de Wolf, regerend wereldkampioen in de MX2 (foto: FullSpectrum).
De motorcrossers in de MXGP rijden dit weekend in het Zwitserse Frauenfeld. De derde GP dit seizoen is live te zien op Omroep Brabant.

Leon Voskamp

De eerste manche is om 14.15 uur te zien, om 17.10 uur de tweede manche.

 

Mocht de stream niet werken, klik dan hier.

Herlings met nul punten
De eerste manche werd zondagmiddag gewonnen door de Fransman Tom Vialle, voor zijn landgenoot Maxime Renaux. Kay de Wolf uit Eersel werd knap vijfde. Jeffrey Herlings eindigde, net als klassementsleider Lucas Coenen, op nul punten. Hij had problemen met de ketting en werd gediskwalificeerd toen hij hulp aanvaardde.

