Kay de Wolf knap vijfde, tweede manche MXGP hier live te zien
Vandaag om 14:15 • Aangepast vandaag om 16:17
De motorcrossers in de MXGP rijden dit weekend in het Zwitserse Frauenfeld. De derde GP dit seizoen is live te zien op Omroep Brabant.
De eerste manche is om 14.15 uur te zien, om 17.10 uur de tweede manche.
Herlings met nul punten
De eerste manche werd zondagmiddag gewonnen door de Fransman Tom Vialle, voor zijn landgenoot Maxime Renaux. Kay de Wolf uit Eersel werd knap vijfde. Jeffrey Herlings eindigde, net als klassementsleider Lucas Coenen, op nul punten. Hij had problemen met de ketting en werd gediskwalificeerd toen hij hulp aanvaardde.
