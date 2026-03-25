Meerdere invallen bij huizen in Bergen op Zoom in groot drugsonderzoek

Zes mannen zijn woensdag aangehouden bij invallen in meerdere huizen in Bergen op Zoom. Zij worden verdacht van de handel in drugs. Bij de invallen zijn drugs, contant geld, meerdere voertuigen en telefoons in beslag genomen.

De politie viel de huizen woensdagochtend binnen. Om hoeveel invallen het precies gaat, is niet duidelijk. Bij de doorzoekingen vonden de agenten een hoeveelheid verdovende middelen.

Een minderjarige jongen, een 23-jarige man, een 24-jarige man, twee 29-jarige mannen uit Bergen op Zoom en een 18-jarige man uit Rotterdam zijn bij de invallen aangehouden. Ze worden verdacht van de handel in en het bezit van hard- en softdrugs. De mannen zijn meegenomen naar het politiebureau en zitten vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.