'Een vleeskasteel!' Typetjes afvinken met bingokaart van Helmondse kermis

Bij het Helmondse café Lokaal42 kun je deze week de Kermis Bingo spelen. Dat is een kaart waarop terrasbezoekers onschuldige zaken als een 'grote knuffel', 'suikerspin' of een 'kaneelstok' kunnen afvinken als ze die voorbij zien komen. Maar er staan ook controversiëlere onderwerpen als 'opgespoten lippen' en 'vleeskasteel' op de bingokaart. Omroep Brabant speelde de bingo en vroeg de 'panterprint' en het 'trainingspak' wat ze van de kaart vinden. "Nee, ik ben niet beledigd."

Je vraagt je af of dit anno 2026 nog wel kan. Dus Omroep Brabant ging op onderzoek uit en legde dit de Helmonders voor. Wat vindt u ervan dat u op een bingokaart van de kermis staat? "Hartstikke leuk! Fantastisch!" Een dame met panterprintjas met een klein hondje op de arm moet keihard lachen als ze ziet dat ze twee vakjes scoort op de kaart. 'Panterprint' en 'mini-hondje' worden afgevinkt. Lekker spienzen

"Gewoon lekker op het terras zitten en mensen kijken. Dat is toch het mooiste wat er is?" Met een grote knipoog ontwikkelde Lydia Roos van Lokaal42 in Helmond de 'kermis bingokaart'. "Je lekker verstoppen achter een biertje en mensen spienzen (Helmonds voor gluren, red.)." Op de bingokaart staan 24 vakjes met woorden als 'gapende kermiswerker' of 'bling bling', maar ook 'voorbips', 'gouden tand' en 'naam eindigend op 'O'.

De Helmondse kermis bingokaart van Lokaal42 (foto: Ruud Ritzen).

Niet alle woorden zijn gelijk even duidelijk. 'Houtkrul' vraagt om wat uitleg. "Dat is een kampwijf die net drie uur bij de kapper heeft gezeten om naar de kermis te gaan", legt Jurrien van Buijinck, mede-eigenaar van Lokaal42 uit. En een vleeskasteel? "Dat is een heel groot iemand", zegt Roos terwijl ze haar armen in een grote cirkel draait. Beledigend?

Wie alle vakjes heeft afgevinkt, kan zich bij de bar melden om naar een prijs te grabbelen. Wat je kunt winnen? "Rommel! Mensen vinden het hilarisch." Haar favoriete woord op de kaart? 'Te dik en toch vreten'. Is dat niet beledigend? "Tja, wat is beledigend? Ze lopen er zelf zo bij." zegt Roos. Ze is niet bang dat mensen zich beledigd voelen door de bingokaart. "Helmond is lekker volks." 'Sportiefste stad van Nederland'

"Nee, ik ben niet beledigd dat ik u me nu aankruist als scootmobielrijder", zegt een man in een scootmobiel. Hij ziet de humor van de kermisbingo wel in. Ook een oma die haar kleinkinderen op een suikerspin trakteert moet lachen als ze de kaart ziet. Een Helmonder in trainingspak hoeft niet lang naar zichzelf te zoeken op de kaart. 'Trainingspak' kruist hij aan. Met een grote glimlach zegt hij trots: "Wij zijn de sportiefste stad van Nederland. " Mensen die zich wel beledigd voelen door de bingokaart kwam Omroep Brabant tegen tijdens het rondje over de kermis niet tegen. De vakjes 'te dik en toch vreten', 'roken achter de kinderwagen', 'anabolenman' en 'vetrol' bleven leeg op de bingokaart.