Jongeren teisteren centrum van Uden: 'Ik noem het bijna straatterreur'

Intimidatie, baldadigheid en vernielingen: jongeren zorgen voor overlast in het centrum van Uden. De gemeente heeft daar woensdag een samenscholingsverbod ingevoerd. Jongeren mogen dus niet samenkomen als zij zich storend gedragen.

Die gevoelens herkent centrummanager Peter van den Elsen. Hij ziet van alles gebeuren in het centrum. "Het gaat van het gooien van sneeuwballen en eieren tegen winkelruiten tot het uit het straatwerk halen en gooien van stenen", somt hij op. "De laatste tijd zien we ook dat jeugd met waterpistooltjes ongevraagd op bezoekers spuit."

Het is al langere tijd onrustig in en rondom het centrum. Volgens de gemeente zorgt dit voor gevoelens van onveiligheid bij bewoners en ondernemers.

Vooral in de avond

Die kommer en kwel beaamt Willy van Erp, voorzitter van de ondernemersvereniging. "Ik noem het bijna straatterreur", zegt hij. De voorzitter merkt dat de jongeren vooral in de avond toeslaan. "Zij hebben nul respect voor de ondernemers en de consumenten die daar rondlopen."

Van Erp hoopt niet dat mensen hierdoor wegblijven uit het centrum en wil dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Hij is blij met de maatregel van de gemeente, maar is ook sceptisch. "Dan moet er ook wel echt gehandhaafd worden."

24 Uur per dag

Het samenscholingsverbod geldt 24 uur per dag en in eerste instantie tot en met 25 mei van dit jaar. De politie kan groepen jongeren wegsturen die voor overlast zorgen. Overtreding is strafbaar, meldt de gemeente.

Op verschillende plekken zijn bordjes geplaatst waar het verbod van kracht is. Dit is rondom het winkelgebied en in het naastgelegen Bevrijdingspark. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, wil met deze maatregel verdere verstoring van de openbare orde voorkomen.