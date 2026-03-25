Man zwijgt over aanval op kinderen en boksster stopt: dit gebeurde woensdag

Van een topsportster die aankondigt te stoppen met boksen tot de rechtszaak over de 49-jarige vader die in december vorig jaar zijn kinderen stak en wurgden. Deze vijf verhalen moet je deze woensdag gelezen hebben.

In Moergestel stond Mourad Z. (49) terecht voor de poging tot moord op zijn twee jonge kinderen in december vorig jaar. De vader stak en wurgde zijn kinderen van 6 en 7 jaar, waarna hij tegen het verkeer in op de A58 reed en een zwaar ongeluk veroorzaakte. In de rechtbank gaf hij toe verantwoordelijk te zijn, maar weigerde hij te verklaren waarom hij het deed. Z. wil alleen praten met psychologen en psychiaters. Zijn advocaat wijst op ernstige slapeloosheid en mogelijk een psychose. De kinderen hebben de aanval overleefd, maar moeten lang herstellen. Lees hier het hele verhaal.

Dan naar de keuken: het blijkt dat het populaire gerecht babi pangang zijn oorsprong heeft in Eindhoven. Tv-kok Danny Jansen deelt een recept om deze Chinees-Indische klassieker thuis te maken. Het gerecht, dat zijn roots heeft in China en Indonesië, werd in Nederland door de kok van restaurant Pom Lai aangepast aan de Nederlandse smaak. Jansen vindt het 'waanzinnig leuk' dat het gerecht zo'n Brabants tintje heeft en zo omarmd wordt. Check het volledige recept hier

Er is ook sportnieuws: Chelsey Heijnen uit Roosendaal stopt op 26-jarige leeftijd met boksen. De laatste jaren waren zwaar door organisatorische en mentale uitdagingen, schrijft ze op Instagram. Heijnen kan terugkijken op een indrukwekkende carrière met zes nationale titels, een Europese jeugdtitel, WK-brons en een vijfde plaats op de Olympische Spelen in Parijs. Oorspronkelijk wilde ze doorgaan tot haar dertigste en meedoen aan de Spelen van 2028, maar toch kiest ze nu bewust voor een maatschappelijke carrière. Lees haar verhaal hier.

Verder nog: Frank Lammers spreekt voor het eerst openhartig over zijn vertrek bij Jumbo na dertien jaar. In de podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' vertelt hij dat hij een traantje liet op de laatste dag. "Ik heb de kinderen zien opgroeien", zegt de acteur over het Jumbogezin uit de reclames. Hoewel het vertrek financieel een 'kleine aderlating' is, overheerst vooral opluchting omdat hij nu niet meer tien weekenden per jaar hoeft te draaien. Lammers wenst opvolger Rob Kemps alle succes, maar boodschappen doen bij de concurrent ziet hij niet gebeuren: 'Als ik de Albert Heijn binnenloop, ga ik over mijn hele lijf trillen.' Hier lees je hun analyse.