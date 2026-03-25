Darter Van Veen mikt na nierstenen op rentree in Berlijn

Darter Gian van Veen hoopt donderdag weer mee te doen in de Premier League. De achtste ronde van het toernooi tussen de beste acht spelers van de wereld is in Berlijn. De vicewereldkampioen uit Andel sloeg vorige week de zevende ronde in Dublin over, omdat hij nierstenen moest laten verwijderen.

De 23-jarige nummer 3 van de wereld gaf op Instagram aan dat hij hard heeft gewerkt aan zijn herstel, maar vermoeidheid voelt en wil luisteren naar zijn lichaam. "Maar ik ben in Berlijn en het is de bedoeling dat ik ga spelen. Mijn afwezigheid vorige week heeft gevolgen gehad voor mijn klassement, want ik sta nu zesde."