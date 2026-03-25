Politie treft spullen voor productie van drugs aan bij inval in Eindhoven

In een loods op een industrieterrein in stadsdeel Woensel in Eindhoven zijn woensdagavond spullen gevonden die mogelijk gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs. De politie deed een inval in de loods.

Om wat voor spullen het gaat, wordt onderzocht. De politie deed de inval samen met digitale experts, de forensische opsporing en de LFO, die vaak gemoeid zijn met de ontmanteling van drugslabs.

De LFO verricht metingen en onderzoekt de grote bruine zakken uit de loods. Het onderzoek in de loods gaat nog wel even duren, zegt de politie ter plaatse. Er zijn geen verdachten aangehouden.