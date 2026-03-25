Op deze nieuwe grensschommel zwiep je zo van Nederland naar België

Even een zetje… en hoppa, je vliegt van Nederland naar België. En andersom. In Baarle kan het sinds woensdag gewoon op de schommel. Op de grens tussen Baarle-Nassau en de enclave Baarle-Hertog is een opvallende, nieuwe attractie geopend: de grensschommel. En ja, die doet precies wat je denkt.

De opening was dan ook allesbehalve saai. Geen standaard lintje dit keer, maar twee burgemeesters die al schommelend elke keer weer de grens overstaken. Marjon de Hoon-Veelenturf en Philip Loots namen plaats, kregen een flinke zwiep en vlogen zo van het ene land naar het andere. Publiek eromheen, kinderen die stonden te juichen, het was meteen raak. "Dit is toch geweldig,” lacht De Hoon-Veelenturf al schommelend. "Hier in Baarle steek je de grens zó vaak over dat je het niet eens meer doorhebt. Maar zo wordt het ineens weer leuk en zichtbaar."

"Eén keer schommelen en je bent in een ander land."

En dat is precies de bedoeling. De schommel is bedacht door Simon Jansen en zijn werkgroep. Het speeltuig benadrukt nog eens dat in het dorp dertig stukjes Belgisch grondgebied (Baarle-Hertog) en Nederlands grondgebied (Baarle-Nassau) kris-kras door elkaar lopen.

"Voor ons is die grens normaal", legt Jansen uit. "Maar voor bezoekers is het uniek. Met deze schommel voel je dat meteen. Eén keer schommelen en je bent in een ander land." De plek is natuurlijk niet toevallig gekozen. De schommel staat pal op de grens, langs het drukke en bekende fietspad het Bels Lijntje. Ideaal voor een korte stop. Even afstappen, paar keer heen en weer… en je hebt letterlijk twee landen bezocht.

De burgemeesters gingen van Nederland naar België en weer terug.

Wat het extra leuk maakt: de schommel staat precies tussen een basisschool en een verzorgingstehuis. Jong en oud komen hier samen. Kinderen die gillend van plezier heen en weer gaan, ouderen die toekijken of zelf een poging wagen: het kan allemaal. Volgens burgemeester Loots zit er ook een diepere boodschap achter. "In veel delen van de wereld zorgen grenzen voor gedoe", zegt hij terwijl hij nog een duw krijgt. "Hier niet. Hier brengen ze mensen juist samen. Dat zie je hier letterlijk gebeuren."

"Bezoekers snappen pas echt hoe het zit als ze het zelf ervaren."

Tijdens de opening hoefde niemand daar lang over na te denken. "België! Nederland! België! Nederland!, klonk het terwijl er heen en weer werd geschommeld. De kinderen stonden meteen voor de schommel in de rij, maar bleven er nuchter onder. "Ik vind het heel leuk", zegt Jan-Paul. "Maar voor mij is de grens oversteken eigenlijk niet zo bijzonder, want ik leef hier. Maar voor andere mensen misschien wel." Voor bezoekers blijft het echter een bijzonder gezicht. "Natuurlijk is het leuk voor onze eigen inwoners, jong en oud, maar juist ook voor toeristen die hier speciaal naartoe komen", legt burgemeester De Hoon-Veelenturf uit. "Veel bezoekers weten dat Baarle bijzonder is, maar snappen pas echt hoe het zit als ze het zelf ervaren. Op deze manier maak je de grens zichtbaar én voelbaar. Je hoeft het niet uit te leggen, je beleeft het gewoon." Want eerlijk is eerlijk, de nieuwe attractie is er eentje die je niet snel vergeet. Want waar anders kun je in één beweging in een schommel een landsgrens oversteken?