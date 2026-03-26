Knallen in Den Bosch blijken schoten op huis, schutters zijn gevlucht

Vandaag om 06:05 • Aangepast vandaag om 07:11
Schoten gelost op huis in Den Bosch, politie doet onderzoek (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Bij een huis aan de Breeakkers in Den Bosch zijn woensdagavond schoten gelost. Dat meldt de politie. Buurtbewoners hoorden de schoten iets voor middernacht en belden de politie.

De schoten klonken rond kwart voor twaalf woensdagavond. Al snel bleek uit het eerste onderzoek van de politie dat er op het huis is geschoten. Aan de voorkant van het huis is te zien dat een raam flink beschadigd is. 

Explosie met zwaar vuurwerk
Er zou sprake zijn van meerdere verdachten, zij gingen er in een auto vandoor. Er zijn volgens de politie geen gewonden. Ze sprak ook van een mogelijke explosie met zwaar vuurwerk voorafgaand aan de schoten. 

De politie kwam met meerdere eenheden en specialisten naar de straat om onderzoek te doen, dat heeft de hele nacht geduurd. Een groot deel van de straat werd afgezet.

Ook een parkeerplaats in een zijstraat werd afgezet, daar zou een auto staan die door schutters mogelijk is achtergelaten. 

