Vier auto's beschadigd door brand

Vier auto's zijn woensdagavond beschadigd geraakt bij een autobrand in Schaijk. De brand ontstond in een auto die geparkeerd stond aan de Noordhoekstraat, tegenover camping De Heidebloem.

Auto's die vlakbij geparkeerd stonden, vatten ook vlam. Uiteindelijk brandde één auto volledig uit, een andere wagen liep flinke schade op aan de voorkant, zijkant en van binnen.

Twee andere auto's in de buurt raakten door het vuur ook beschadigd. Zo ontstond er bij een auto lakschade door de hitte. Een andere auto liep schade op aan de bumper.

Wat is de oorzaak van de autobrand?

De brandweer uit Zeeland rukte uit, vanuit Uden kwam een waterwagen naar de brand. Ze konden niet voorkomen dat twee auto's verwoest werden door het vuur.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het zou een technische oorzaak kunnen zijn maar ook brandstichting is niet uitgesloten.