Auto rijdt van metershoog talud bij kruispunt in Dongen

Een auto is donderdagochtend van een talud gereden op een kruispunt in Dongen. De bestuurder verloor de macht over het stuur op de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de Vierbundersweg.

De auto raakte in de slip en rolde van het talud af. De bestuurder werd in een ambulance nagekeken maar raakte niet gewond. De politie sloot een deel van de kruising af voor het verkeer.