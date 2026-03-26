Deze brulkikker rukt op in Brabant: 'Ecosysteem raakt totaal uit balans'

Na de Aziatische hoornaar, de Amerikaanse rivierkreeft en de roodwangschildpad lijkt nu ook de Amerikaanse stierkikker zich te vestigen in Brabant. In een poel in natuurgebied De Plateaux bij Bergeijk zijn DNA-sporen van de brulkikker gevonden. Voor de provincie is dat reden genoeg om in te grijpen.

"Hij is hier gekomen door de fokkerij, want mensen eten graag kikkerbilletjes en van onze kikkertjes valt weinig te eten", legt boswachter Frans Kapteijns uit in radioprogramma Afslag Zuid. "Die stierkikker is ontsnapt en dat betekent dat zij in onze fauna terecht zijn gekomen, maar die is daar helemaal niet op berekend."

Maar het grootste probleem zit in zijn eetlust: met zijn plakkerige tong verslindt hij bijna alles wat leeft, van insecten en vissen tot kleine vogels, muizen en zelfs soortgenoten. Daarmee vormt het dier een bedreiging voor de biodiversiteit. Net over de grens, in Vlaanderen, zorgt de invasieve exoot uit Noord-Amerika al langer voor problemen.

De Amerikaanse stierkikker is niet zomaar een kikker. Hij kan zo’n 25 centimeter groot worden, weegt ruim een halve kilo en maakt flink lawaai.

Geen natuurlijke vijanden

De stierkikker kent hier geen natuurlijke vijanden, waardoor hij het ecosysteem flink ontregelt. Bovendien brengt hij ziektes mee die gevaarlijk zijn voor andere amfibieën. Omdat geen enkel dier hem opeet, kan hij zich ongehinderd voortplanten. Kapteijns legt uit: "Elk voorjaar ligt er volop kikkerdril, en normaal eten dieren zoals reigers, ijsvogels en marterachtigen dat op. Alleen het dril van de stierkikker laten ze liggen, omdat ze het nog niet kennen. Dat is het grote probleem: hij is nog onbekend in de Nederlandse roofdierenwereld."



Een vergelijkbare situatie zagen we eerder bij de buxusmot. Ook die had nauwelijks natuurlijke vijanden, omdat andere dieren nog niet wisten dat hij eetbaar was. "Bij de stierkikker is dat nu hetzelfde: van alle eitjes en larven wordt maar een klein deel opgegeten, de rest ontwikkelt zich verder." De Amerikaanse exoot plant zich namelijk razendsnel voort.

DNA-sporen

In een poel in natuurgebied De Plateaux onder Bergeijk zijn onlangs door mensen van RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) DNA-sporen van deze Amerikaanse stierkikker gevonden. Dat betekent dat de kikker in ieder geval in het water heeft gezeten, want het is nog niet bekend of hij er nog zit.

De provincie Noord-Brabant wil snel ingrijpen. Eerdere ervaringen bieden hoop: in 2010 en 2014 werden stierkikkers hier ook succesvol bestreden. En in 2018 lukte dat in het Limburgse Baarlo. "Als we nu met zijn allen samenwerken en daar in het zuiden van Brabant ook meteen gaan aanpakken, houden we hem weg", stelt Kapteijns.

Melden

De brulkikker staat sinds 2016 op de unielijst en mag sindsdien niet meer gefokt of verhandeld worden.

Zie je een stierkikker? Meld het dan direct, adviseert de boswachter. “Bel de boa. Gemeenten en provincies zijn verplicht om dit soort exoten aan te pakken." Dat is vastgelegd in Nederlandse en Europese regels. Ook kunnen meldingen doorgegeven worden via [email protected], waarneming.nl of telmee.nl. Twijfel je? Gebruik dan de herkenningskaart van RAVON.