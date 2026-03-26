Autobrand op de A27 bij Hank, snelweg deels dicht
Vandaag om 13:14 • Aangepast vandaag om 15:00
Een auto is donderdagmiddag in brand gevlogen op de A27 bij Hank. Twee rijstroken richting Breda zijn daarom dicht. Het is onduidelijk hoe lang de weg nog gedeeltelijk dicht is.
Het bergen van de auto en het schoonmaken van het wegdek gaat in elk geval 'nog een tijdje duren', meldt Rijkswaterstaat rond halftwee. De vertraging bedraagt ongeveer een uur.
Bij de brand kwam veel rook vrij. Er vielen geen gewonden.
