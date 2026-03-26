Eigenaar meldt zich niet: treinpoes Sprinter wacht op een nieuw baasje

Het baasje van Sprinter, een poes die werd achtergelaten in een trein, heeft zich niet gemeld bij dierenasiel ROZE in Eindhoven. De poes komt daarom binnenkort ter adoptie, laat het asiel weten.

"De wettelijke quarantaineperiode is inmiddels voorbij, wat betekent dat ze nu officieel ter adoptie komt", zegt receptioniste Martin Koopman. "Ze gaat vanaf nu de bemiddeling in en we verwachten dat ze, gezien alle aandacht voor haar verhaal, binnenkort geadopteerd zal worden."

Met Sprinter gaat het volgens het asiel ‘erg goed’. “Ze is helemaal klaar voor een frisse start bij een nieuw baasje.” Volgens beheerder Alma van Dorenmalen was na één dag al duidelijk wat voor kat het is: “Een heel lieve, tamme poes.”

Geen chip

De één jaar oude Europese korthaar werd in haar reismandje achtergelaten in een trein die van Rotterdam onderweg was naar Helmond. Van de eigenaar ontbrak ieder spoor. Omdat Sprinter geen chip had, kon het asiel het baasje niet achterhalen.

Via oproepen op sociale media en via Amivedi kreeg de eigenaar nog de kans zich te melden, maar dat gebeurde niet.