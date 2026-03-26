Veldhovense jongen (17) opgepakt na vuurwerkchaos in de ArenA

Vandaag om 15:15 • Aangepast vandaag om 15:54
Vuurwerk afgestoken in de ArenA (foto: ANP).
De politie heeft een 17-jarige jongen uit Veldhoven en een 30-jarige Amsterdammer aangehouden vanwege betrokkenheid bij het vuurwerkincident tijdens het Eredivisieduel tussen Ajax en FC Groningen. Zij worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging en huisvredebreuk, meldt de politie donderdag.

Bert van Doorn

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA werd zondag 30 november na 5 minuten stilgelegd nadat er vuurwerk was afgestoken door de harde supporterskern van de thuisploeg.

Duel gestaakt
Volgens de politie was kort daarvoor een nooduitgang geopend, waarbij stewards aan de kant zijn gezet en geïntimideerd. Een groep supporters kon zo zonder ticket, maar met vuurwerk het stadion binnenkomen.

Na een onderbreking van ruim veertig minuten werd bij de hervatting van de wedstrijd opnieuw veel vuurwerk afgestoken. De scheidsrechter staakte het duel daarop definitief.

'Onderzoek in volle gang'
De recherche heeft onder leiding van het OM onderzoek gedaan dat zich richtte op personen 'die een belangrijke en/of coördinerende rol hebben vervuld', aldus de politie. Het onderzoek is nog 'in volle gang' en de politie sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.

