‘Verwarming nooit hoger dan 18 graden’, zorgen om hogere energiekosten

“Bij mij staat de verwarming nooit hoger dan 18 en als ik naar bed ga doe ik hem uit”, vertelt Ineke donderdagochtend aan de koffie bij Quiet in Tilburg. Haar tafelgenoten knikken instemmend. Hoewel de energieprijzen pas sinds kort weer stijgen, houden de members van Quiet al jaren rekening met hun energiekosten. Maar ook om genoeg geld voor boodschappen en benzine te hebben, moet geteld en gerekend worden.

Zodra de deur naar buiten open gaat, houden de dames nauwlettend in de gaten of hij daarna wel weer netjes dichtgedaan wordt. Als hij toch openblijft, staat Erica zuchtend op om hem weer dicht te trekken en de kou daarmee buiten te houden. “Dat zit er toch wel ingebakken”, biecht ze eerlijk op. Ze vertelt dat ze eigenlijk constant bezig is met geld. “Alles wordt duurder. Je moet soms kiezen tussen de kachel aan of fruit kunnen kopen. Dat is de keuze die je hebt. Gelukkig zit ik nu bij de voedselbank en krijg ik daar wel gezonde producten.” Het is voor de members van Quiet niet makkelijk. De boodschappen worden duurder, de energieprijzen gaan weer omhoog, maar ook de benzineprijzen gaan sinds de oorlog in het Midden-Oosten door het dak. “Ik heb geen auto en ben heel dankbaar voor m’n fiets”, vertelt Erica. Ineke heeft wel een auto, maar neemt ook maatregelen: “Ik ga tanken in België, want dan is het nog een beetje te betalen. Dan neem ik zelfs jerrycans mee om die ook nog te vullen.”

“Je gaat eigenlijk de hele tijd smoesjes verzinnen, omdat je het niet kunt betalen.”

De bespaarmethoden zitten diep in de systemen van de Quiet-members geworteld. Zo vertelt Sindus dat ze de verwarming sinds de laatste energiecrisis niet meer aanzet. “Ik heb van Quiet toen een warmtedeken gehad en daar ga ik onder als ik het koud heb”, vertelt ze. “Ook douche ik korter en eet ik niet iedere dag een warme maaltijd vanwege de gaskosten. Dan eet ik een boterham met kaas en drink ik een kop warme thee.” Door de hoge kosten voor energie moet er op andere dingen bespaard worden. Zo ook door Angela, die al heel wat jaren bij Quiet komt. “Ik kan geen nieuwe kleding kopen en doe eigenlijk ook geen leuke dingen. Dat gaat niet meer.” Dat herkent Ineke wel. “Als mensen me wel eens ergens mee naartoe vragen, zeg ik bijvoorbeeld dat ik door m’n rug ben gegaan. Je gaat eigenlijk de hele tijd smoesjes verzinnen, omdat je het niet kunt betalen.”

“We helpen elkaar, herkennen de problemen en drinken gezellig samen een bakkie koffie.”

Het zijn signalen die Chantal van Rijswijk, manager bij Quiet, de laatste weken steeds vaker hoort. “Mensen hebben last van de hogere benzinekosten, maar ook als ze geen auto hebben, hoor ik vaak dat de boodschappen tegenwoordig zo duur zijn.” Lang niet iedereen die bij Quiet komt, heeft een auto, maar de laatste weken laten de members die er wel een hebben hem steeds vaker staan. “Mensen kunnen hier kleine reparaties aan hun fiets laten uitvoeren. Daar wordt het de laatste tijd steeds drukker”, vertelt Chantal. Toch is een auto voor veel mensen van groot belang. “Een auto zorgt ervoor dat je kan meedoen. Voor andere mensen met veel kinderen is het gewoon nodig om boodschappen te doen.” De stijgende kosten voor boodschappen, brandstof en energie eisen hun tol. “Ik hou m’n hart vast voor wat er komt”, vertelt Erica eerlijk. Toch houden de dames de moed erin. “Ik ga hier altijd met een voldaan gevoel naar huis”, vertelt Brigitte. “We helpen elkaar, herkennen de problemen en drinken gezellig samen een bakkie koffie. Dit zijn hele waardevolle uurtjes.”