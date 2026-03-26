Viaduct Westelaar moet wachten: kauwen broeden rustig verder

De werkzaamheden aan viaduct Westelaar bij Roosendaal gaan niet door. Die zouden eind maart beginnen, maar zijn uitgesteld omdat er broedende kauwen zijn gevonden, meldt Rijkswaterstaat.

Wanneer de werkzaamheden nu plaatsvinden, is nog niet bekend. "Wij plannen de werkzaamheden opnieuw in als de vogels uitgebroed zijn", zegt een woordvoerder.

Rijkswaterstaat zou tien dagen werken aan het viaduct dat over de A58 loopt. Het was de bedoeling dat de verharding werd vervangen en onderhoud werd uitgevoerd aan leuningen en voegen.

Tijdens het broeden mogen nesten, eieren en de broedende vogels volgens de wet niet verstoord worden. Het broedseizoen van kauwen is van april tot en in juni.