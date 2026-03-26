Kruispunt in Tilburg krijgt vaste flitspaal: 'Rijgedrag moet veranderen'

Op het kruispunt van de Ringbaan-Zuid en de Goirleseweg in Tilburg staat sinds donderdag permanent een flitspaal. In de buurt van het kruispunt stond eerder al een flexflitser, maar die heeft plaats moeten maken voor het nieuwe exemplaar.

Op de Ringbaan-Zuid gebeurden de afgelopen jaren meerdere ongelukken, sommige zelfs met een dodelijke afloop. Het OM, de gemeente en politie verwachten dat automobilisten hun rijgedrag zullen aanpassen door de flitspaal en hopen zo dat het kruispunt veiliger wordt.

"Automobilisten rijden er te hard en dagelijks rijden er tientallen bestuurders door rood. Dat levert levensgevaarlijke situaties op", concludeert het Openbaar Ministerie.

Flitsen op snelheid en door rood rijden

De flexflitser die eerder op het kruispunt stond, controleerde alleen op snelheid. De nieuwe vaste flitspaal die is geplaatst, controleert ook of een rood verkeerslicht wordt genegeerd. "Door deze combinatie moeten fietsers en andere weggebruikers die het kruispunt oversteken, beter beschermd zijn."

Over drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie op het kruispunt is verbeterd. Het OM gaat dan samen met de politie en de gemeente kijken of de flitspaal langer moet blijven staan.

Wat is er aan de hand op het kruispunt?

De maximumsnelheid op de Ringbaan-Zuid is 70 km/u, maar er zijn veel automobilisten die een stuk harder rijden. Op het kruispunt steken veel fietsers over van en naar Goirle, onder wie grote groepen schoolkinderen. Zij lopen gevaar doordat automobilisten zich niet aan de snelheid houden en regelmatige door rood rijden. Dit moet volgens het OM veranderen.

Meer flitspalen in Tilburg

De gemeente Tilburg en het OM zijn bezig met de voorbereiding van meer locaties voor vaste flitspalen op de Ringbaan. Zo komen bijvoorbeeld nog flitspalen op de Ringbaan Noord en Ringbaan Oost. Het is de bedoeling dat deze palen in de loop van 2026 zullen worden geplaatst. Of er ook nog op andere plekken op de Ringbaan-Zuid flitspalen zullen komen, is niet duidelijk.