70 jaar magische historie onder de hamer, spullen van Richard (79) geveild

Al toen hij een jaar of acht was, raakte Richard Dreijer uit Rijen in de ban van magie. Ruim zeventig jaar later is hij er nog altijd niet op uitgekeken. Toch doet hij een groot deel van z’n spullen weg, op aandringen van zijn vrouw. “Ik kan er maar heel moeilijk afstand van doen”, vertelt hij tijdens de eerste kijkdag van de veiling.

Bij de opening van de kijkdag is niet Richard, ook niet illusionist Hans Kazan, maar papegaai Gizmo de trekpleister. Hij moet telkens op de foto en mag bij sommigen zelfs even op de schouder zitten. Al komen de meeste bezoekers uiteraard voor alle bijzondere spullen van goochelaar Richard. De liefde voor het vak ontstond al vroeg. “Mijn ouders hadden een restaurant en daar hadden ze ieder weekend livemuziek. Die man maakte niet alleen muziek, maar deed ook allerlei leuke dingen, zoals goocheltrucs.” Daar ontstond de passie van Richard voor het vak. “Ik was acht toen ik die eerste truc te zien kreeg. Die heb ik toen een week lang geoefend en toen die muzikant weer terugkwam, heb ik laten zien dat ik de truc snapte en zelf ook kon”, blikt hij terug.

Twee jaar later is het tijd voor het allereerste optreden van Richard. “Toen was ik pas tien jaar oud en stond ik op een communiefeest. Ik ben toen met een karretje achter m’n fiets met wat spullen erin naar dat feest toegegaan. Dat was mijn allereerste optreden.” Nu, bijna zeventig jaar later, is Richard die passie nog altijd niet kwijt. “Ik doe het nog hartstikke graag, maar ik ben inmiddels bijna tachtig”, legt hij uit. Op aansporen van zijn vrouw doet hij nu een groot deel van z’n spullen weg. “Zij had vorig jaar een hartkwaal en dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Zij heeft me gezegd dat ze het een goed idee vond als ik wat rustiger aan ging doen en die goochelspullen weg zou doen.” Hoewel de veilinghal, een extra ruimte in het pand én een tent ter grootte van een kwart voetbalveld vol staan met de spullen van Richard, is dat nog altijd niet alles. “Ik heb thuis nog genoeg spullen staan om een feestje mee te bouwen”, lacht Richard. Hij voegt daar serieus aan toe: “Ik doe het met pijn in ’t hart, maar als de spullen goed terechtkomen, heb ik er vrede mee.”

Niemand minder dan Hans Kazan kwam langs om de eerste kijkdag te openen. Hij en Richard kennen elkaar al zeker vijftig jaar, blijkt uit een bijzondere foto van de twee. “Dit is heel bijzonder. Wil je je partner doorzagen, laten verdwijnen of in de lucht laten vliegen? Hij heeft het allemaal”, vertelt Kazan tijdens de opening. De bekende illusionist gaat zelf stiekem ook een bod doen. “Maar waarop, dat laat ik nog even in het midden.” Op donderdag en vrijdag zijn er kijkdagen en op zaterdag gaan alle spullen onder de hamer. Zelf heeft Richard geen idee hoeveel het allemaal moet opbrengen. De veilingmeester geeft aan dat het inderdaad lastig is. “Het zou in de tonnen kunnen gaan lopen of misschien zelfs een miljoen, maar je weet het nooit.”