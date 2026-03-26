Gewonde bij steekpartij azc in Uden, politie houdt verdachte aan

Vandaag om 17:40 • Aangepast vandaag om 20:56

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Rondweg in Uden is donderdagmiddag rond vijf uur iemand gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Na de steekpartij ging de politie met onder andere een helikopter op zoek naar de verdachte. Mensen werden gevraagd meteen 112 te bellen als ze hem zagen. Rond half negen werd bekend dat de man is aangehouden.

Wat er precies is gebeurd op de opvanglocatie, is nog onduidelijk.

Lees ook

