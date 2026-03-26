Gewonde bij steekpartij azc in Uden, politiehelikopter zoekt dader in Uden
Vandaag om 17:40 • Aangepast vandaag om 17:54
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Rondweg in Uden is donderdagmiddag iemand gewond geraakt. De politie is met onder andere een helikopter op zoek naar de verdachte.
Geschreven door Redactie
Volgens de politie vond de steekpartij rond vijf uur plaats. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.