NAC Breda neemt afscheid van clubicoon John Karelse

NAC Breda neemt na dit seizoen afscheid van clubicoon John Karelse. Het contract met de voormalige keeper, die nu als teammanager werkzaam is, wordt niet verlengd. Karelse maakt het seizoen wel af, meldt NAC op zijn website .

De 55-jarige Karelse verwierf faam bij de Bredase club als doelman. Hij heeft de meeste wedstrijden ooit in het eerste elftal van NAC op zijn naam. Nadat hij op zijn 16e zijn debuut maakte, keepte hij liefst 441 wedstrijden bij de club. Naast keeper was Karelse ook scout, assistent-trainer en interim-hoofdtrainer bij NAC.

"NAC bedankt John voor zijn werk en inzet in deze functie. Hij is vanzelfsprekend altijd meer dan welkom bij de club en met alle eerdere rollen die hij heeft ingevuld kruisen onze paden zich vanzelfsprekend weer."