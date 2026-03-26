Schietpartij in Empel en oprukkende brulkikker: dit gebeurde vandaag

Van een oprukkende brulkikker tot een schietpartij in Empel: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Een huis in Den Bosch is woensdagavond doorzeefd met kogels. Maar liefst twaalf kogelinslagen zijn zichtbaar aan de voorkant, vier aan de achterkant. Volgens buurtbewoners stapten zes tot zeven jonge mannen in donkere hoodies uit verschillende voertuigen en openden het vuur op de woning aan de Breeakkers in Empel. De bewoners waren niet thuis. Buren reageren geschokt: "Het is hier zo'n rustig dorp", zegt een vrouw die de knallen hoorde en dacht dat het vuurwerk was. De daders zijn gevlucht in voertuigen zonder verlichting. Lees hier meer.

Na de Aziatische hoornaar en de Amerikaanse rivierkreeft vestigt zich nu ook de Amerikaanse stierkikker in Brabant. In natuurgebied De Plateaux bij Bergeijk zijn DNA-sporen van de invasieve exoot gevonden. De brulkikker kan 25 centimeter groot worden en verslindt bijna alles: van insecten tot kleine vogels en muizen. Omdat hij geen natuurlijke vijanden heeft, vormt hij een bedreiging voor het ecosysteem. "Van alle eitjes en larven wordt maar een klein deel opgegeten, de rest ontwikkelt zich verder", legt boswachter Frans Kapteijns uit. De provincie wil snel ingrijpen, zoals eerder succesvol gebeurde in 2010 en 2014. Lees hier het hele verhaal.

De eigenaar van Sprinter, de poes die werd achtergelaten in een trein naar Helmond, heeft zich niet gemeld bij dierenasiel ROZE in Eindhoven. De eenjarige Europese korthaar komt daarom binnenkort ter adoptie. De kat werd in haar reismandje aangetroffen in een trein vanuit Rotterdam en bleek geen chip te hebben. "Ze is helemaal klaar voor een frisse start bij een nieuw baasje", zegt beheerder Alma van Dorenmalen. Het asiel verwacht dat Sprinter snel een nieuw thuis vindt. Hier lees je het verhaal.

"Brabant heeft absoluut de beste humor", stelt cabaretier Rob Scheepers in de Omroep Brabant-podcast 'Van Ons'. De provincie heeft volgens hem meer comedy-talent dan alle oost-noordelijke provincies bij elkaar. De lange traditie van tonpraten speelt daarbij een belangrijke rol: "Met twintig minuten gejatte moppen kunnen wij als tonpraters het podium op en het wordt geaccepteerd." Ook Andy Marcelissen, Rob Kemps en Henry van Loon begonnen als tonprater. Scheepers legt uit dat dit een laagdrempelige manier is om vroeg ervaring op te doen. Lees zijn verhaal hier.