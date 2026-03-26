Wethouder Arnoud Kastelijns stapt op na klacht van inwoner Oosterhout

Arnoud Kastelijns stopt per direct als wethouder in Oosterhout. Dit doet hij nadat een inwoner van de gemeente een integriteitsmelding heeft gedaan over een gedane uitspraak van de wethouder. "Het was bedoeld als een luchtige poging om een ietwat ongemakkelijke situatie te doorbreken", schrijft hij hierover in een brief aan de burgemeester.

Niet zorgvuldig geweest Hierdoor heeft de wethouder besloten om zijn werk neer te leggen. "Als wethouder heb ik een voorbeeldfunctie en moet ik zorgvuldig zijn in mijn woorden, ook op informele momenten. Ik ben mij ervan bewust dat ik daar in dit geval niet zorgvuldig genoeg in ben geweest", schrijft hij in een brief aan de burgemeester.

De opmerking die de wethouder heeft gemaakt was ongewenst en niet passend binnen de gedragscode integriteit van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout. Dit heeft ervoor gezorgd dat het functioneren van Kastelijns ter discussie is komen staan.

De wethouder realiseert zich dat de opmerking die hij heeft gemaakt juist ongemak heeft veroorzaakt. "Dat betreur ik. Het was niet mijn bedoeling om iemand in een vervelende positie te brengen."

Wat en wanneer Arnoud Kastelijns de opmerking heeft gemaakt is niet bekend. Uit de brief blijkt dat de melding recent bij de gemeente is gedaan.

College begrijpt keuze

Het college begrijpt dat Kastelijns stopt als wethouder en benadrukt dat zij waarde hecht aan de integriteit en goede omgangsvormen van het openbaar bestuur in de gemeente.

"Zijn werkzaamheden en portefeuilles worden binnen het college herverdeeld, zodat de continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft", zegt het college.

Kastelijns geeft aan zich wel in te blijven zetten voor de gemeente vanuit zijn rol in de raad als lid van de fractie van Gemeentebelangen.