Bestuurder rijdt door rood op kruising en botst met andere auto
Vandaag om 20:57 • Aangepast vandaag om 21:34
Op de kruising van de Osseweg met de Megensebaan in Oss zijn donderdagavond rond kwart voor acht twee auto's op elkaar gebotst. Een van de bestuurders reed door rood. Een automobilist die groen licht had, ramde de zijkant van de auto.
De bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar niemand raakte gewond. De schade aan de auto's is groot.
Zowel de politie, ambulance en brandweer kwamen naar de plek van het ongeluk. Door het ongeluk waren verschillende rijrichtingen afgesloten. De auto's zijn door een bergingsbedrijf opgehaald.
