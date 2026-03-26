Grote politie-inval in Eindhovens theehuis, bezoekers gecontroleerd

De politie is donderdagavond een theehuis in aan de Louise de Colignystraat in Eindhoven binnengevallen. Een speciaal bewapende eenheid van de politie ging als eerste naar binnen, gevolgd door agenten en rechercheurs.

De bezoekers van het theehuis werden één voor één gecontroleerd. Mensen die op straat stonden te kijken, moesten een identiteitsbewijs laten zien.

De omgeving werd ruim afgezet met lint en vele politieauto's. Auto’s die in de buurt van het theehuis staan geparkeerd, worden door agenten doorzocht. Er zijn specialistische speurhonden van de landelijke eenheid aanwezig.