Darter Gian van Veen verliest bij rentree in Premier League

Darter Gian van Veen heeft geen succesvolle rentree gemaakt in de Premier League darts. De vicewereldkampioen verloor in Berlijn in zijn eerste partij tijdens de achtste speelavond vrij kansloos van Gerwyn Price: 1-6. Van Veen sloeg vorige week de speelronde in Dublin over, omdat hij nierstenen moest laten verwijderen.

De 23-jarige Van Veen uit Andel debuteert dit seizoen in de Premier League, het toernooi tussen de beste acht spelers van de wereld dat over zeventien ronden gaat. Tijdens de eerste zes avonden eindigde hij drie keer als tweede.

Donderdagavond zat een nieuw succesje er niet in voor Van Veen. Price De Welshman liep via onder meer een twaalfdarter met een 130-finish en een elfdarter al snel uit naar een 5-0 voorsprong.

Een 113-finish bracht Van Veen alsnog op het scorebord, maar spannend werd het niet meer. In de zevende leg besloot Price de partij met 78-finish.

Michael van Gerwen is de tweede Nederlander die actief is in Berlijn. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen won in de eerste ronde met 6-3 van Luke Humphries en staat in de halve finale.