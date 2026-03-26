Darter Van Veen verliest bij rentree in Premier League

Vandaag om 21:24
Gian van Veen (foto: Jenny Segers/PDC).
Gian van Veen (foto: Jenny Segers/PDC).

Darter Gian van Veen heeft geen succesvolle rentree gemaakt in de Premier League. De vicewereldkampioen verloor in Berlijn in zijn eerste partij vrij kansloos van Gerwyn Price: 1-6. Van Veen sloeg vorige week de ronde in Dublin over, omdat hij nierstenen moest laten verwijderen.

De 23-jarige Van Veen uit Andel debuteert dit seizoen in de Premier League, het toernooi tussen de beste acht spelers van de wereld dat over zeventien ronden gaat. Tijdens de eerste zes avonden eindigde hij drie keer als tweede.

Michael van Gerwen is de tweede Nederlander onder de deelnemers. De drievoudig wereldkampioen won in Berlijn met 6-3 van Luke Humphries en staat in de halve finale.

Lees ook

