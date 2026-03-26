AH waarschuwt voor melkchocoladereep met onbedoelde hazelnoot
Vandaag om 21:34
Albert Heijn roept melkchocoladerepen van het eigen merk terug, omdat sommige 'onbedoeld mogelijk hazelnoot' bevatten. De supermarktketen roept klanten met een hazelnootallergie dringend op de repen niet te eten.
Het gaat om de AH Reep melk (200 gram) met een houdbaarheidsdatum van 18 september 2027. Consumenten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de supermarkt.
