Navigatie overslaan

AH waarschuwt voor melkchocoladereep met onbedoelde hazelnoot

Vandaag om 21:34
AH Reep melk 200 gram (foto: AH).
AH Reep melk 200 gram (foto: AH).

Albert Heijn roept melkchocoladerepen van het eigen merk terug, omdat sommige 'onbedoeld mogelijk hazelnoot' bevatten. De supermarktketen roept klanten met een hazelnootallergie dringend op de repen niet te eten.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

Het gaat om de AH Reep melk (200 gram) met een houdbaarheidsdatum van 18 september 2027. Consumenten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de supermarkt.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
