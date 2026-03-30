Mee met evacuatie, geen vakantievlucht maar een 'vliegende ambulance'

Een militair vliegtuig uit Eindhoven, met gewonden aan boord. En een vijand dichtbij. Daarom vliegen zwaar bewapende militairen mee als escorte. Net echt en een serieus scenario. Oefening Orange Bull is bezig. "We gaan je lekker naar huis brengen", zegt een vliegende verpleegkundige. Ze steekt een naald in de lucht.

De propellers loeien. Een Hercules stijgt op van vliegbasis Eindhoven. Meteen daarna nog eentje. Na een scherpe draai zetten ze koers richting het noorden.

Aan boord van een van de toestellen zit een medisch team van de Operationele Gezondheidszorg (OGZ). Die eenheid is belast met de zorg van gewonde en zieke militairen. Hun hoofdkwartier zit op vliegbasis Gilze Rijen. Ze hebben ook een afdeling op vliegbasis Eindhoven. Een inkijkje als dit is voor de buitenwereld zeldzaam.

Verrassing

Wat ze precies gaan doen weten ze nog niet. "Ze hebben vooraf wel wat informatie gekregen en een plan gemaakt. Maar we willen ze uiteraard verrassen", zegt kapitein Ramon 'Zwitsal'. Hij is een van de trainers die mee vliegt.

Het Paaspopterrein en Den Bosch en de Maas trekken onder ons voorbij. De toestellen maken steeds scherpe bochten.

Vliegen met een Hercules is geen comfortabele vakantievlucht. "Het vliegtuig kan flink wat manoeuvreren, er is veel lawaai. Als het vliegtuig vol zit, is het klimmen en klauteren over elkaar. Je ziet zwaar gewonde patiënten. Ze dragen een helm, hebben scherfvest om. Onze eigen mensen ook", vertelt Ramon.

Laagvliegen

Veertien liggende patiënten kunnen mee. In oorlogstijd vijftig. "Je kan het vergelijken met een vliegende ambulance."