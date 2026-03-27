800 kilo crystal meth in container: Bosschenaar (30) opgepakt

De politie heeft woensdag een 30-jarige man uit Den Bosch opgepakt. Hij wordt samen met vier anderen verdacht van het aansturen van een criminele organisatie, wapenbezit en internationale drugshandel. Dat meldt de politie vrijdag.

De Eenheid Landelijke Opsporing startte het onderzoek in augustus na een tip. De groep zou zich bezig bezighouden met het stelen van partijen drugs. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op een loods in België waar de verdachten regelmatig bijeenkwamen. Grote hoeveelheid contant geld en vuurwapen

In die loods werd een zeecontainer afgeleverd. De politie vermoedde dat die werd gebruikt om drugs naar het buitenland te vervoeren.