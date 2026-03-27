800 kilo crystal meth in container: Bosschenaar (30) opgepakt
De politie heeft woensdag een 30-jarige man uit Den Bosch opgepakt. Hij wordt samen met vier anderen verdacht van het aansturen van een criminele organisatie, wapenbezit en internationale drugshandel. Dat meldt de politie vrijdag.
De Eenheid Landelijke Opsporing startte het onderzoek in augustus na een tip. De groep zou zich bezig bezighouden met het stelen van partijen drugs. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op een loods in België waar de verdachten regelmatig bijeenkwamen.
Grote hoeveelheid contant geld en vuurwapen
In die loods werd een zeecontainer afgeleverd. De politie vermoedde dat die werd gebruikt om drugs naar het buitenland te vervoeren.
Woensdag zijn de vijf verdachten aangehouden vlak voor de grens met België. Op drie locaties in Rotterdam en een locatie in België zijn doorzoekingen gedaan. Daar zijn gegevensdragers, een grote hoeveelheid contant geld, honderden grammen verdovende middelen en een vuurwapen in beslag genomen.
Wanneer worden verdachten voorgeleid?
In de container lag 800 kilo methamfetamine, ook wel crystal meth genoemd. De container is overgedragen aan de Belgische douane voor verder onderzoek.
De andere vier verdachten komen uit Rotterdam: een 29-jarige vrouw, een 34-jarige man, een 23-jarige man en een 40-jarige man.
De verdachten zitten vast voor verhoor. Vrijdag verschijnen ze voor de rechtercommissaris.