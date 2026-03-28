Van partydrug naar afvalcrisis: afvaldienst heeft handen vol aan lachgas

Lachgasballonnetjes mogen dan al drie jaar op de opiumlijst staan, dat betekent niet dat het spul niet stiekem wordt gebruikt. Alleen al in Breda werden er het afgelopen jaar 8757 lachgascilinders in de buitenruimte gevonden. "Maar dat is het topje van de ijsberg, wat wij alleen maar zien."

"Als ik bedenk dat hier zo'n 200 ballonnetjes in zitten...", wijst Roland Vermeulen naar een opengesneden lachgascilinder voor zijn neus. "Dan baart dat mij wel zorgen ja. Dat de jeugd hier zo mee bezig is." Roland is technisch medewerker bij de reinigingsafdeling van de gemeente Breda. Zelf een 'oude mens', zegt-ie. Lachgas heeft hij nog nooit gedaan. "Misschien dat ze het doen voor het gevoel in hun hoofd, of uit verveling", zit hij hardop te denken. "Maar ik zou het gewoon niet weten."

Ben je benieuwd hoe hij dat doet? Bekijk dan de nieuwe aflevering van HOE..? over lachgascilinders:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren