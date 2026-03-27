Na 35 jaar krijgt Festival van het Levenslied een nieuwe locatie

Het Festival van het Levenslied vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni, maar dit keer op een andere locatie. Na 35 jaar neemt het evenement afscheid van de Paleisring en het Piusplein. De organisatie laat weten dat het festival dit jaar zal plaatsvinden op het Stadsforum.

“Een locatie waar de Tilburgers hebben gedanst, gezongen, gehuild en gelachen”, vertelt de organisatie van het Festival van het Levenslied in een Facebookbericht. “De Paleisring en het Piusplein zijn plekken waar de grootste artiesten hebben opgetreden. Waar we trots zijn geweest op wat er allemaal mogelijk is in onze fantastische stad. Een plek die we altijd in ons hart zullen blijven dragen.”

Maar volgens de organisatie is het tijd om vooruit te kijken. Daarom is besloten om het evenement vanaf dit jaar op het Stadsforum te houden. “Het Levenslied is de parel in de kroon van Tilburg en daar hoort een nieuwe, grotere locatie bij. Het festival blijft dus gewoon in de binnenstad.”

De reacties van Tilburgers stromen inmiddels binnen, maar er klinkt veel kritiek aldus Omroep Tilburg. Zo denken veel festivalgangers dat de nieuwe locatie te klein is en dat dit ten koste zal gaan van de sfeer. Ook wordt het opgenomen voor de horeca. “Dit is een nekslag voor de horeca op de Paleisring en het Piusplein”, zegt iemand onder het bericht.