Jonge vrouw uit Veldhoven slachtoffer van 'ernstig geweldsmisdrijf'

Een jonge vrouw uit Veldhoven is dinsdagavond slachtoffer geworden van een ernstig geweldsmisdrijf, dat meldt de politie. De vrouw ging om half 9 een rondje lopen, maar werd om half twaalf hevig ontdaan gevonden door omstanders in het centrum van Waalre.

De vrouw gaf aan slachtoffer te zijn van ernstig geweld in het buitengebied tussen Veldhoven en Waalre. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie maakt niets bekend over de verwondingen van de vrouw.

De politie weet ook niet waar het geweld precies gepleegd is. Ze vertrok rond half negen uit haar huis in Veldhoven en werd rond half twaalf gevonden in het centrum van Waalre.

Er is een speciaal team (Team Grootschalige Opsporing) opgericht om direct groot onderzoek te doen. Zo'n 25 rechercheurs zijn ingezet.

De politie roept getuigen op zich te melden en eventuele camerabeelden te delen.