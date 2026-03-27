'Laagste paasprijzen' Jumbo te kort door de bocht volgens Consumentenbond
De Jumbo is door de Consumentenbond op de vingers getikt. De Consumentenbond vindt dat de supermarktketen te kort door de bocht is met de paasreclame. De Jumbo beweert met vlaggen, spandoeken en borden 'de laagste paasprijzen van Nederland' te bieden, maar volgens de Consumentenbond klopt dat niet.
Volgens de Consumentenbond kiest de supermarkt zelf al laaggeprijsde producten, verstopt het de kleine lettertjes en maakt het vergelijkingsfouten. De Jumbo verwijdert de borden niet, ondanks aandringen van de Consumentenbond.
De onderbouwing of uitleg van de laagste paasprijzen ontbreekt. De Jumbo vergelijkt de prijs van de 30 gunstig gekozen producten met maar vijf andere supermarkten. Dure paasproducten, zoals paaseieren en paasstollen, zijn niet meegenomen in de vergelijking.
De Jumbo erkende na gesprekken met de bond dat de paasreclame duidelijker had gekund en beloofde een uitleg te plaatsen op tv, online, schermen in de winkels en nieuwe folder.
"Maar die uitleg staat niet op de talloze posters die klanten in de winkels tegenkomen. Jumbo wil die niet aanpassen of weghalen", stelt de Consumentenbond. "En ondanks die gesprekken zit de prijsvergelijking nog steeds vol fouten en gaten, waardoor er geen sprake is van de laagste paasprijzen."
De Consumentenbond overweegt vervolgstappen, tenzij de Jumbo stopt met loze prijsbeloften.
Reactie Jumbo:
"Jumbo biedt dertig geselecteerde paasproducten, die in de meeste huishoudens op het paasboodschappenlijstje staan, aan voor de laagste prijs vergeleken met de vijf grootste supermarkten. Jumbo is van mening dat de campagne ‘De laagste Paasprijzen van Nederland’ zorgvuldig afgebakend, goed onderbouwd en voldoende duidelijk is voor onze klanten", laat Jumbo weten.
De Veghelse supermarktketen zegt dat de prijsvergelijking is gebaseerd op een meting van 10 maart 2026 en dat dit dagelijks wordt gecontroleerd tot en met 6 april 2026. "Wanneer wij (of onze klanten) constateren dat één van deze producten in één van de vijf andere supermarkten goedkoper is, passen wij de prijs direct aan."
Jumbo zegt naar aanleiding van opmerkingen van de Consumentenbond een paar verduidelijkingen te hebben doorgevoerd.