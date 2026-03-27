'Laagste paasprijzen' Jumbo te kort door de bocht volgens Consumentenbond

De Jumbo is door de Consumentenbond op de vingers getikt. De Consumentenbond vindt dat de supermarktketen te kort door de bocht is met de paasreclame. De Jumbo beweert met vlaggen, spandoeken en borden 'de laagste paasprijzen van Nederland' te bieden, maar volgens de Consumentenbond klopt dat niet.

Volgens de Consumentenbond kiest de supermarkt zelf al laaggeprijsde producten, verstopt het de kleine lettertjes en maakt het vergelijkingsfouten. De Jumbo verwijdert de borden niet, ondanks aandringen van de Consumentenbond.

De onderbouwing of uitleg van de laagste paasprijzen ontbreekt. De Jumbo vergelijkt de prijs van de 30 gunstig gekozen producten met maar vijf andere supermarkten. Dure paasproducten, zoals paaseieren en paasstollen, zijn niet meegenomen in de vergelijking.

De Jumbo erkende na gesprekken met de bond dat de paasreclame duidelijker had gekund en beloofde een uitleg te plaatsen op tv, online, schermen in de winkels en nieuwe folder.

"Maar die uitleg staat niet op de talloze posters die klanten in de winkels tegenkomen. Jumbo wil die niet aanpassen of weghalen", stelt de Consumentenbond. "En ondanks die gesprekken zit de prijsvergelijking nog steeds vol fouten en gaten, waardoor er geen sprake is van de laagste paasprijzen."

De Consumentenbond overweegt vervolgstappen, tenzij de Jumbo stopt met loze prijsbeloften.