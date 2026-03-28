Veel Brabantse voetbaltalenten breken niet door, merkt ook Niek Schiks

Veel kinderen dromen ervan om profvoetballer worden. Maar slechts voor een beperkt groepje wordt die droom ook werkelijkheid. Niek Schiks mocht onlangs zijn debuut maken bij PSV en is de enige volwaardige Brabander in de selectie van Jong Oranje. Hoe kan het dat de provincie met de meeste profclubs zo weinig talent aflevert?

Hij vindt het dan ook jammer dat hij de enige Brabander is bij het belofte-elftal van Oranje. "Die jongens van FC Groningen plagen mij soms om mijn accent. Ik heb wel een beetje de zachte G, dus het is jammer dat ik die met niemand kan delen." In het 'grote' Oranje is Brabant ook vertegenwoordigd met Cody Gakpo en Virgil van Dijk.

Uit de 24-koppige selectie van Jong Oranje is de 22-jarige keeper uit Boxmeer de enige die opgroeide in Brabant. Sam de Grand (Lommel SK) is geboren in Den Bosch, maar verhuisde op heel jonge leeftijd naar België. En dat terwijl Brabant de meeste profclubs heeft.

Weinig Brabanders bij PSV

In de A-selectie van PSV zijn Armando Obispo en Niek Schiks de enige twee Brabanders. De laatste tijd breken er met Noah Fernandez, Nikolas Verkooijen en eerder Ismael Saibari en Johan Bakayoko voornamelijk Belgen door. "Wessel Kühn is nog een speler uit de regio bij Jong PSV die zijn debuut heeft gemaakt in het eerste, maar dat is wel gek", reageert de keeper.

"Als een van de kleinere clubs in Brabant dan een groot talent heeft, wordt hij vaak weggekocht door een grotere club. Al is de stap van de KKD naar het eerste van PSV momenteel vrij groot", zegt Schiks.

"Het klinkt misschien een beetje raar, maar PSV is de grootste club in Brabant en daar kom je als jonge speler heel moeilijk aan de bak", verklaart de keeper. Hij mocht onlangs zijn debuut in het eerste maken nadat Matej Kovár en Nick Olij geblesseerd waren geraakt. "In principe waren het maar twee wedstrijden, maar ik zit hier nu wel met wat meer bagage."

Transfer

Zelf komt de keeper deze zomer voor een lastige keuze te staan. Hij is nu derde keeper bij PSV en keept vooral wedstrijden bij Jong PSV. Het contract van Schiks loopt nog door, maar de keeper wil minuten maken op hoog niveau: "Voor PSV zou het ook mooi zijn als ik eventueel verhuurd kan worden. Dat zijn gesprekken die we de komende maanden gaan houden."

Hij hoopt op een stap naar de Eredivisie. "Er zijn wel maar achttien plekjes in de Eredivisie en de top 3 valt al weg, dus het is allemaal niet zo simpel." Schiks zegt ook open te staan voor een stap naar het buitenland.