Pannenkoeken bakken gaat mis: vijf gewonden op praktijkschool na brand

Op Praktijkschool de Zwaaikom aan de Nassaustraat in Oosterhout is vrijdag vlak voor twaalf uur kort brand uitgebroken. Daarbij zijn, voor zover bekend, vijf mensen gewond geraakt. Eerder was sprake van een ontplofte gasfles. Wat er precies met die gasfles is gebeurd, is nog onduidelijk. Mogelijk is er een steekvlam ontstaan.

Wat er precies met de gasfles is gebeurd, is nog onduidelijk. De fles is voor zover nu bekend niet ontploft, aldus de Veiligheidsregio. Later sprak ze van een grote vlam door vermoedelijk een lekkage. De oorzaak wordt door de politie onderzocht.

De brand is ontstaan tijdens het bakken van pannenkoeken in de keuken van de school, meldt de Veiligheidsregio.

Drie kinderen en twee volwassenen gewond

Er zijn vijf gewonden gevallen, het gaat om drie kinderen en twee volwassenen. Voor een slachtoffer is een traumahelikopter ingezet. Een van de gewonden is een docent die ernstig gewond raakte, hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De andere vier slachtoffers raakten lichtgewond. Ze zijn ter plaatse behandeld door ze te koelen, meldt de Veiligheidsregio.

Slachtofferhulp voor betrokkenen

Rond kwart voor twee konden de hevig geschrokken leerlingen in kleine groepjes, onder begeleiding van een docent, weer terug naar school. De school telt 168 leerlingen. De impact is zo groot dat de scholieren naar huis mogen.

Voor betrokkenen zal slachtofferhulp ingezet worden. Ook buurtbewoners die getuige waren, kunnen hier gebruik van maken.

De brandweer was met meerdere voertuigen uitgerukt, onder meer met twee tankautospuiten. De brandweer had de brand om half een onder controle.