Vierjarig meisje in levensgevaar, maar automobilisten negeren rode kruizen

De politie Valkenswaard is verontwaardigd en woest over automobilisten die zich eerder deze week niets aantrokken van rode kruizen boven de snelweg. Die waren aangezet omdat een 4-jarig meisje in levensgevaar was en met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht moest worden gebracht.

Agenten kregen van het ambulancepersoneel het verzoek om ook de familie van het meisje met spoed naar dat ziekenhuis te brengen. "Deze keuze wordt natuurlijk niet zonder reden gemaakt...", schrijft de politie op sociale media.

Daarop namen de agenten contact op met Rijkswaterstaat om één rijstrook van de snelweg af te sluiten zodat alle betrokkenen zo snel mogelijk het ziekenhuis in Maastricht konden bereiken. Dan hoefde de ambulance ook niet telkens te remmen terwijl er levensreddende handelingen werden uitgevoerd.

'Rood kruis is nooit voor niets'

Tot verbazing van de agenten werden de rode kruizen meerdere keren genegeerd door andere automobilisten. "Een automobilist kreeg het voor elkaar om drie rode kruizen achter elkaar te negeren terwijl wij, met sirenes en blauwe lampen, achter deze bestuurder reden!"

De bestuurders die zich niets aantrokken van de rode kruizen boven de snelweg, kunnen de komende weken een bekeuring op de deurmat verwachten. "We hopen, samen met alle andere hulpverleners, dat alle bestuurders eens beseffen dat een rood kruis nooit voor niets is!"